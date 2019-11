Dainik Bhaskar Nov 08, 2019, 10:46 AM IST

मुंबई. खाना बर्बाद होने से बचाने और जरूरतमंदों को मुहैया कराने के लिए अंधेरी में सामुदायिक रेफ्रिजरेटर लगाया गया है। आर्थिक रूप में कमजोर व्यक्ति यहां से दोपहर में 1 बजे से 2.30 बजे और शाम को 7 बजे से रात 9.30 बजे तक खाना ले सकते हैं। इस सेवा की शुरुआत वर्सोवा वेलफेयर एसोशिएशन और अंधेरी के स्थानीय रहवासियों ने की है।



स्थानीय निवासी प्रीति खुराना ने बताया, शहर के पांच स्थानों लोखंडवाला, वर्सोवा, ओशिवारा, डीएन नगर, और मीरा रोड पर इस तरह की पहल की गई है। फ्रिज में खाना रखने की जिम्मेदारी पांचों स्थानों के स्थानीय लोगों और वर्सोवा वेलफेयर सोसाइटी की है।

Mumbai: A 'Community Fridge' set up by residents of Andheri, is helping the underprivileged & the needy to have food daily. Caretaker of the fridge says, "The residents and the hotels leave food in this fridge multiple times a day & a watchman distributes among the needy."(07.11) pic.twitter.com/IOEmE3XKyH