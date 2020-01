Dainik Bhaskar Jan 08, 2020, 03:01 PM IST

नॉटिंघमशायर. इंग्लैंड की तीसरी सबसे बड़ी नदी ट्रेंट में डूब रही बेल्जियम शेफर्ड डॉग बेला को एक महिला ने अपनी जान जोखिम में डाल कर बचा लिया। बेला के पैर से पत्थर बांधकर एक कपल उसे पानी में मरने के लिए छोड़ दिया था। पुलिस के मुताबिक, इस पत्थर का वजन 50 से 60 किलो के बीच है।

नॉटिंघमशायर स्थित फरंडन में सोमवार की सुबह 8.45 बजे जेन हार्पर अपनी दोस्त के साथ घूमने निकली थी। तभी उसकी दोस्त ने पानी में किसी के डूबने से बचने की कोशिश करने की आवाज सुनी थी। इसके बाद जेन ने पास जाकर देखा तो वह डॉग था। जेन को लगा यदि बचाया नहीं तो यह कुछ ही देर में मर जाएगा। इसके बाद जेन पानी में कूंद गई और कुत्ते को निकालने की कोशिश करने लगी। वह कुत्ते को खींचकर किनारे पर ले आई। तब उसने देखा कि कुते के पैर से पत्थर बंधा है।

जेन ने कहा- कोई कैसे इतना निर्दयी हो सकता है

जेन बताया, बेला को एक भारी पत्थर से बांधा गया था। मैं सोच कर हैरान थी कि आखिर कोई कैसे इतना निर्दयी हो सकता है। मैं उसे पानी से निकालने में कामयाब रही, लेकिन कह नहीं सकती कि वह कितने दिन तक जिंदा रहेगी। किनारे पर लाकर जेन ने पत्थर से बंधी रस्सी को हटाया। इसके बाद बेला को देखभाल के लिए वेटेनरी हॉस्पिटल भेजा गया और पुलिस को सूचना दी गई।

बेला की चिप में मिली जानकारी

नॉटिंघमशायर पुलिस के अधिकारी पीसी एडम पेस ने बताया,इस मामले की जांच की जा रही है। अच्छा है महिला ने दया दिखाते हुए उसे बचा लिया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक है। हालांकि बेला ने थोड़ा सा खाना खाकर जीने का साहस दिखाया है। सोमवार को ही पुलिस ने लोगों ने अपील की थी कि इस बारे में यदि कोई सीसीटीवी, कार का डैशबोर्ड फुटेज या और कोई जानकारी है तो तुरंत 103 नंबर पर सूचित करें।

