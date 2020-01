Dainik Bhaskar Jan 07, 2020, 10:45 AM IST

कोच्चि. राष्ट्रपति भवन के दखल देने के बाद केरल के पांच सितारा होटल ताज विवांता में मंगलवार को एक अमेरिकी कपल की शादी बिना बाधा के होगी। राष्ट्रपति ऑफिस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ताज विवांता में ठहरने के दौरान उसी होटल में हो रही शादी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

दरअसल अमेरिकी कपल की शादी और रामनाथ कोविंद का दौरा एक तारीख पर होने की वजह से सिक्युरिटी अफसरों ने उनसे अपने शादी का वेन्यू बदलने के लिए कहा था। इससे दुल्हन एश्ले और उनका परिवार परेशान हो गया। उनका तर्क था कि इतने जल्दी जगह बदलना आसान नहीं है। सभी तैयारियां हो चुकी हैं। तब एश्ले ने राष्ट्रपति ऑफिस को टैग करते हुए अपनी समस्या रामनाथ कोविंद को बताई और मदद मांगी। इसके बाद राष्ट्रपति ने कपल को आश्वासन दिया कि राष्ट्रपति के ठहरने से उनकी शादी में कोई व्यवधान नहीं आएगा। एश्ले हॉल ने ट्वीटर पर लिखा, ‘सुरक्षा अधिकारियों ने 48 घंटे पहले हमें अपना मैरिज वेन्यू बदलने के लिए कहा। यह हमारे से आसान नहीं है।’

We are glad the issues have been resolved. President Kovind conveys his best wishes to you on this joyous occasion

राष्ट्रपति लक्ष्यद्वीप निकले

दरअसल, लक्षद्वीप के दौरे पर निकले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कोच्चि के होटल ताज विवांता में सोमवार रात रुकने का कार्यक्रम था। राष्ट्रपति सोमवार दोपहर कोच्चि पहुंचे और रात में ताज विवांता में ही ठहरे। राष्ट्रपति मंगलवार सुबह 9.30 बजे लक्षद्वीप के लिए रवाना हो गए।

राष्ट्रपति भवन ने दिया था आश्वासन

ट्विटर पर कपल के लिए जवाब में राष्ट्रपति भवन ने लिखा, ‘हमें खुशी है कि मुद्दे का समाधान हो गया है। राष्ट्रपति कोविंद खुशी के इस मौके पर आपको शुभकामनाएं देते हैं।’ इसके बाद महिला ने भी अधिकारियों और होटल के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया पर कपल ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति के आशीर्वाद से उसकी शादी हो सकेगी। आधिकारियों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर मदद मांगने के बाद कोविंद के सचिवालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा की खातिर अमेरिकी कपल की शादी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था सुनिश्चित की कि राष्ट्रपति का दौरा और विदेशी महिला की शादी बिना बाधा के साथ- साथ हो सके।

Hey @rashtrapatibhvn- anything you can do to help us with your security team so that we don’t have to move our wedding from the @Taj_Cochin in under 48 hours? https://t.co/0S5y9az9Hk