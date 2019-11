Dainik Bhaskar Nov 29, 2019, 04:27 PM IST

गेलवेस्टन (अमेरिका). टेक्सास के गेलवेस्टन स्थित डेनीज रेस्त्रां की एक वेटर कार को खरीदने के लिए रोज पैसे बचाती थी। इसके लिए एड्रिना एडवर्ड्स घर से रेस्त्रां और रेस्त्रां से घर तक की 22 किमी की दूरी पैदल ही तय करती थी। इस दौरान उसे पांच घंटे लगते थे।

यह बात मंगलवार को टेक्सास के एक कपल को पता चली। ये ग्राहक रेस्त्रां में ब्रेकफास्ट करने आए थे। इन्होंने वेटर एड्रिना एडवर्ड्स का सपना साकार करनी की सोची। दोनों गाहक बिल अदाकर चले गए, लेकिन डिनर के वक्त दोनों फिर रेस्त्रां पहुंचे। तब उनके हाथ में कार की चाबी थी।

‘I FEEL LIKE I’M DREAMING.’ This Galveston woman walked 14 miles to and from work. That all changed after two customers changed her life. After serving the couple, they returned with a car. Watch the perfect pre-Thanksgiving story only on @abc13houston at 6pm. pic.twitter.com/EnUlXxrsKb