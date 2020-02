Dainik Bhaskar Feb 03, 2020, 01:28 PM IST

मैनचेस्टर. इंग्लैंड के मैनचेस्टर में 30 साल के एक व्यक्ति ने प्यार की तलाश में सड़क किनारे बड़ा सा होर्डिंग लगवाया है। इस पर डेट मार्क लिखा है। इस होर्डिंग को लगवाने के लिए शेफील्ड के रहने वाले मार्क रोफ ने 425 पाउंड (करीब 40,000 रुपए) खर्च किए हैं। रोफ से संपर्क करने वालों के लिए एक वेबसाइट भी दी गई है।

साइट का नाम डेटिंग मार्क है। होर्डिंग में मार्क ने खुद को अकेला बताया है। उन्हें उम्मीद है जल्द ही उन्हें पार्टनर मिलेगा, जिसके साथ वह डेट कर सकेंगे। वेबसाइट के मुताबिक, मार्क के साथ डेटिंग के लिए अब तक 1004 व्यक्ति संपर्क कर चुके हैं। मार्क का नारा है- एक व्यक्ति, एक होर्डिंग और एक मिशन।

