Dainik Bhaskar Oct 30, 2019, 01:26 PM IST

हैदराबाद. तेलंगाना के अलकापुर इलाके के बच्चों ने पानी की समस्या को सुलझाने के लिए प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री और गवर्नर को पोस्ट कार्ड भेजे हैं। इनमें बच्चों ने पांच साल से चली आ रही पानी की समस्या को खत्म करने की अपील की। यह पहल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बच्चों ने पोस्ट कार्ड 26 अक्टूबर को गर्वनर, मुख्यमंत्री एमके चंद्रशेखर राव, नगरीय प्रशासन और शहरी विकास मंत्री टी रामा राव, वाटर बोर्ड के एमडी को भेजे।

एक लड़की ने लिखा, ‘‘डियर केसीआर अंकल। वी नीड वाटर (हम पानी चाहते हैं)। वी आर वेटिंग फॉर फाइव ईयर (हम पांच साल से पानी के इंतजार में हैं)। वाटर, वाटर, वाटर। वी नीड वाटर।’’ एक अन्य पोस्ट कार्ड में अपील की गई- ‘‘यह एक मूलभूत जरूरत है। हम पीने का पानी चाहते हैं।’’ अलकापुर के 14 साल के सारथ ने लिखा, ‘‘हमें बीमार होने से बचाइए। हम पानी के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं। हम जिम्मेदारों से अपील कर रहे हैं कि समस्या का स्थायी समाधान करें।’’

