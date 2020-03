Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 10:45 AM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस सांसद शशि थरूर सोमवार को संसद परिसर में पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर के साथ नजर आए। थरूर बोले, यह निगेटिव आयोनाइजर है, जो हवा से प्रदूषणकारी तत्वों को हटाता है। दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है। मुझे तिरुवनंतपुरम में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दावा है कि यह डिवाइस अपने आसपास से 3 फीट तक की दूरी की हवा को साफ कर सकती है। इसके इस्तेमाल के बाद सी सेनेटाईजर की जरूरत नहीं पड़ती है।

ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के मुताबिक, इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। 50 ग्राम वजन वाला ये गैजेट एक बार फुल चार्ज करने के बाद 150 घंटे तक काम में लाया जा सकता है। एयर टेमर नाम की इस डिवाइस की कीमत 8499 रुपए है।

सोशल मीडिया पर डिवाइस के बारे में बता चुके हैं थरूर

सांसद थरूर के गले में एयर टेमर देखने पर 7 फरवरी को एक ट्विटर यूजर ने डिवाइस के बारे में पूछा था। इसका सांसद ने रिप्लाई भी किया था। हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे जीपीएस ट्रैकर बताया था। कुछ लोगों ने ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जैसे कमेंट भी किए थे।

An air purifier (negative ioniser). Delhi’s air is pretty unbreathable. I don’t need it in Thiruvananthapuram.