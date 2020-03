Dainik Bhaskar Mar 02, 2020, 11:41 AM IST

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर सफेद शर्ट और लाल साड़ी पहने एक देसी दादी का अंग्रेजी में महात्मा गांधी के बारे में बोलते हुए वीडिया वायरल हो रहा है। इसमें दादी भागवनी देवी बोलती दिख रही हैं, ‘‘महात्मा गांधी दुनिया में महातम इंसान थे। वह बहुत साधारण आदमी थे...साधारण खाना खाते थे। बकरी का दूध पीते थे। वह हिंदू और मुसलमान दोनों से प्यार करते थे और राष्ट्र के पिता हैं। उनकी समाधि राजघाट में है।’

वायरल वीडियो को आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा ने रविवार को शेयर किया। उन्होंने लिखा, ‘देखना दिलचस्प होगा कि शशि थरूर इन्हें कितने अंक देते हैं।’ बता दें, कॉग्रेस नेता शशि थरूर अपनी अंग्रेजी के लिए भारत में खासे चर्चित हैं। एक यूजर ने लिखा- आखिर में शशि थरूर के लिए प्रतियोगिता और कठिन होने वाली है।

How many marks out of 10 for the old lady for this spoken English Test? pic.twitter.com/QmPSEd4o0L