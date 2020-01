Dainik Bhaskar Jan 28, 2020, 09:46 AM IST

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भले ही पिछले छह महीने से टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन टीम की बस में उनकी सीट खाली ही रहती है। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल का एक वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है, जिसमें इस स्पिनर ने दिखाया कि उस सीट पर कोई नहीं बैठता, जिस पर धोनी सफर करते थे। धोनी ने आखिरी मैच पिछले साल 9 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था।

बीसीसीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें टीम इंडिया बस में बैठकर ऑकलैंड से हैमिल्टन जा रही है। चहल इस वीडियो के अंत में उस सीट पर जाते हैं, जहां धोनी बैठते थे। चहल सीट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ‘ये जहां लेजंड बैठते थे, माही भाई (महेंद्र सिंह धोनी), अब भी यहां कोई नहीं बैठता है। हम उन्हें बहुत मिस करते हैं।’

