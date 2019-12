Dainik Bhaskar Dec 01, 2019, 10:02 AM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के दिव्यांग आशीष सोनी के जन्म से ही दोनों हाथ-पैर नहीं हैं। वह टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम से पीड़ित हैं, लेकिन वो मदद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अपनी काबिलियत से वह न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का भी भरण पोषण कर रहे हैं। दिव्यांग आशीष सोनी बलरामपुर जिले की संकरगढ़ जनपद पंचायत में कम्प्यूटर ऑपरेटर हैं।

आशीष ने 10वीं की परीक्षा पास की और अब 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। हाथ पैर नहीं होने के बाद भी वह कम्प्यूटर, मोबाइल और स्कूटी चलाते हैं। आशीष रोज 18 किलोमीटर का सफर तय करके संकरगढ़ जनपद पंचायत पहुंचते हैं। बलरामपुर जिले के कलेक्टर संजीव कुमार झा ने भी दिव्यांग के काम तारीफ की है।

Balrampur Collector Sanjeev Kumar Jha says ,"Ashish inspires many people. He does all his work himself. He is not dependent on anyone for his livelihood. I have asked the Circle Officer to also employ his father who provides assistance to him." #Chhattisgarh pic.twitter.com/BrVsMVvOif