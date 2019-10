Dainik Bhaskar Oct 26, 2019, 04:07 PM IST

वर्जीनिया. अमेरिका की रिचमंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चूहों को खाने के बदले छोटी कारों को चलाने की ट्रेनिंग देने में सफलता हासिल करने का दावा किया है। प्रयोग के लिए टीम की सीनियर डॉ ऑथर केली लाम्बर्ट और उनके सहयोगियों ने एक प्लास्टिक के जार को एक एल्यूमीनियम प्लेट में जोड़ कर एक छोटी इलेक्ट्रिक कार बनाई। इसमें प्लास्टिक के जार से अपर केबिन बनाया जबकि चूहे के बैठने के लिए एल्यूमिनियम की प्लेट और तांबे के तार को लगाया गया। फिर इसमें चूहे को बंद किया।

कार की एल्यूमीनियम प्लेट पर बैठा चूहा जैसे ही दाएं-बाएं और बीच में निकले तांबे के तार को छूता है। इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता और कार चलती। यह प्रयोग 150 सेमी लंबे और 60 सेमी चौड़े लैब एरिया में किया गया था। कई महीनों के प्रशिक्षण के बाद 17 चूहों ने कार को चलाने और दिशा बदलने के तरीकों को सीख लिया था।

