Dainik Bhaskar Jan 26, 2020, 08:54 AM IST

बेतलेहम. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शनिवार को फिलिस्तीन के दौरे पर थे। यह घटना तब हुई जब पुतिन राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलने बेतलेहम गए थे।

उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एक जवान की कैप गार्ड ऑफ ऑनर शुरू होने के पहले फर्श पर गिर गई। पुतिन ने उसे देखा और प्रोटोकॉल तोड़कर कैप को उठाकर जवान को पहना दी। फिर 'थंब्स अप' भी किया। सोशल मीडिया पर पुतिन के इस फैसले की लोग तारीफ कर रहे हैं।

A hat of an honor guard occurred during the reception ceremony for the Russian President in Bethlehem, #Palestine, in the presence of Palestinian President Mahmoud Abbas.

Russian President Putin lifted it from the ground and placed it on the soldier's head.😊😊 pic.twitter.com/mBFyxc6SEG