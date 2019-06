कॉलोराडो (अमेरिका). कॉलोराडो की रहने वाली विवियन गोमेज उस वक्त दंग रह गईं, जब उन्होंने अपने सिक्युरिटी कैमरा में हैरी पॉटर के किरदार एल्फ के जैसा एक जीव देखा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसे 3 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

गोमेज ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में लिखा, " मैं जब रविवार की सुबह उठी तो मैंने अपने अपने कैमरे में अजीब सी चीज देखी। मैं हैरान रह गई। मेरे घर के मैन डोर के सामने एक शैडो दिख रही थी।" उन्होंने लिखा कि घर के दूसरे कैमरों में यह रिकॉर्ड नहीं हुई।" फेसबुक पर इस वीडियो को 90 लाख बार देखा जा चुका है। वहीं, हजारों लोगों ने कमेंट्स किए हैं। इसे ट्विटर पर रिपोस्ट किया गया, जहां इसे करीब 3 करोड़ बार देखा गया।

कुछ ने इसे फेक करार दिया

महिला के वीडियो पर लोगों ने अलग-अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दीं। किसी ने इसकी एल्फ से तो किसी ने गोबलिन से तुलना की। एक यूजर ने लिखा, यदि आप बेहद करीब से देखें तो एक सामान्य बच्चे की तरह दिखता है, जिसने सिर पर शॉर्ट्स पहन रखा है। कुछ लोगों ने इसे प्रैंक करार दिया।

If you look at it closely, it looks like a normal kid wearing shorts on his head in only underwear 😂