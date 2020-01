Dainik Bhaskar Jan 31, 2020, 05:22 PM IST

बर्कशायर. थेम्स वैली पुलिस के दिवंगत पुलिसकर्मी पीसी एंड्रू हार्पर को सच्ची श्रद्धांजलि देने के दुनिया भर के इमरजेंसी सर्विस वर्कर्स ने पुलिस डिपार्टमेंट को 15000 हजार से अधिक अपने बैजेस भेजे हैं। इनसे हार्पर की पेंटिंग बनाई जाएगी। इसे एक म्यूजियम में रखा जाएगा। हार्पर की मौत के बाद नॉर्थथप्टनशायर के फॉरेसिक कॉलिशन इंवेस्टिगेटर और जूनियर पीसी स्टुअर्ट रॉबर्ट ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए विश्वस्तरीय अभियान चलाया था। पिछले साल 15 अगस्त को हार्पर जब वह बर्कशायर के सल्हेम्सटीड में ड्यूटी पर तैनात थे, तभी एक चोर ने उनकी बाइक चुराने के लिए उन्हें गाड़ी से रौंद दिया था।

अभियान के तहत सुरक्षा और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोगों से बैजेस देने की अपील की गई। इस भावुक अपील पर रूस से लेकर अफ्रीका के सूडान और न्यूजीलैंड से लेकर फॉकलैंड समेत पूरी दुनिया से बैजेस भेजे गए। स्टुअर्ट के मुताबिक, ज्यादातर बैजेस हमारे पास दिसंबर में ही आ गए थे, लेकिन हम उन लोगों के बैजेस को भी शामिल करना चाहते थे, जिन्होंने देर से भेजे थे। 29 जनवरी को पत्नी लीसी ने एंड्रू हार्पर की ओर से मरणोपरांत सम्मान को प्राप्त किया।

So proud of Lissie Harper who tonight accepted a posthumous honour from @PFEW_HQ at the Annual Roads Policing Awards on behalf of her husband PC Andrew Harper. She received a standing ovation from the room & is pictured receiving the recognition with @PFEW_Chair #RoadsPolice20 pic.twitter.com/oOSDkmzzwe