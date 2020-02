Dainik Bhaskar Feb 08, 2020, 12:42 PM IST

अहमदाबाद. गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लंगूरों से बचाव को प्राकृतिक तरीका खोजा गया है। बीते एक हफ्ते से यहां एक कर्मचारी नियुक्त किया है जो, भालू की पोशाक में लंगूरों को डराकर भगाता है। लंगूरों के पीछे भागते भालू बने कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के ऑपरेशनल एरिया में बड़ी तादाद में लंगूर घूमते हैं। इससे यात्रियों को तो हमले का खतरा बना रहता था। साथ ही विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में भी परेशानी बढ़ रही थी।

एयरपोर्ट के डायरेक्‍टर मनोज गंगल ने मीडिया को बताया, लंगूरों के हमलों से यात्रियों और विमानों को बचाने के लिए यह युक्ति निकाली थी। तरीका कारगर साबित हुआ है। नियमों के मुताबिक, अगर कोई जानवर ऑपरेशनल क्षेत्र में घुस आता है, तो वहां लैंडिंग नहीं करा सकते हैं। लंगूरों से निपटने के लिए अब तक पटाखे फोड़ने से लेकर तेज सायरन बजाने जैसे उपाय किए गए जो नाकाफी साबित हुए।

#WATCH Gujarat: An airport official at Sardar Vallabhai Patel International Airport in Ahmedabad dressed in 'bear' costume to scare away langoors on the premises. (Source-Airport Authority of India) pic.twitter.com/Qa6iIPFoLq