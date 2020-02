Dainik Bhaskar Feb 20, 2020, 05:18 PM IST

न्यूयॉर्क. फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जकरबर्ग भाषण देने या इंटरव्यू के पहले नर्वस हो जाते थे। घबराहट की वजह से उन्हें पसीना आता था। वे अपने कर्मचारियों से आर्मपिट सुखाने के लिए कहते थे। इस काम के लिए उनके पास एक टीम थी। यह दावा टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट स्टीवन लेवी की किताब फेसबुक: द इनसाइड स्टोरी में किया गया है। 2010 में एक इंटरव्यू के दौरान 35 साल के जकरबर्ग काफी नर्वस हो गए थे और उन्हें पसीना आने लगा था।

किताब की समीक्षा ब्लूमबर्ग ने की है। इसके मुताबिक, जगरबर्ग की संचार टीम उनकी सार्वजनिक उपस्थिति के पहले उनके आर्मपिट के पसीने को सुखाती थी। इस किताब के लेखक लेवी टेक्नोलॉजी मैग्जीन वायर्ड के संपादक हैं और उन्होंने कई वर्षों तक फेसबुक को कवर किया है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि यह किताब इस महीने रिलीज की जाएगी। उधर, फेसबुक के प्रवक्ता लिज बुर्जुआ ने कहा कि उन्हें इस किस्से के सच होने पर संदेह है। हां ऐसा हमारा कम्युनिकेशन टीम के कहने पर होता होगा।

ट्विटर के सीईओ ने कहा- मैंने ऐसा कभी नहीं कहा

सोशल मीडिया पर इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कहा कि मैंने कभी अपने स्टाफ को आर्मपिट सुखाने के लिए नहीं कहा, लेकिन मेरी टीम मुझसे कहती है तो मैं ऐसा करना चाहूंगा।

Oh and Zuck sometimes has comms people blow dry his nervous pit sweat (just don’t wear grey!) https://t.co/K1n03TBoOP https://t.co/BiI5jAW1AR