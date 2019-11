Dainik Bhaskar Nov 05, 2019, 05:28 PM IST

मेडेरिया. सेंट्रल मैक्सिको के मेडेरिया के चोलुल जिले के समुद्री तल में मानव वैज्ञानिकों को 2034 वर्ग फीट क्षेत्र में फैली 91 फीट गहरी समुद्री गुफा में 15 अवशेष मिले हैं। यह करीब 25 लाख साल पुराने हैं। खोजकर्ताओं का अनुमान है कि यहां मिले अवशेषों में से 13 विभिन्न प्रजातियों की शार्क के दांत हैं।

मैक्सिको की युकाटन सिटी माया(सभ्यता) विरासत की जीवंत राजधानी रही है। यह खोज समुद्र के नीचे 25 लाख साल पहले जीवन मौजूद था, इसका बड़ा सबूत है।

माया सभ्यता में भी था इनका नाम

प्राप्त हुए अवशेष को जॉक, सेनॉट कहा जा रहा हैं। माया सभ्यता में जॉक का मतलब शार्क, जबकि सेनॉट का अर्थ प्राकृतिक गहराई से होता था। स्पेलिलॉजिस्ट (गुफाओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक ) विलिचिस जपाटा और सहयोगी फोटोग्राफर एरिक सोसा रोड्रिग्यूज ने मिलकर यह खोज की है। इसके फुटेज में जीवाश्मों के मिलने पर जपाटा ने ओके का इशारा कर खुशी जताई थी।

Teeth of world's largest prehistoric shark that lived has been found https://t.co/Hx8GCxLPhm