Dainik Bhaskar Jan 03, 2020, 10:10 AM IST

वेलिंगटन. ऑस्ट्रेलिया के जंगल में पिछले दो महीने से आग लगी है। इसका असर न्यूजीलैंड के ग्लेशियर पर भी देखा गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं। उनमें इसका रंग सफेद से पीला हो गया है।

न्यूजीलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में लगी आग का धुआं दो हजार किमी दूर से यहां पहुंचा है। यहां के कुछ इलाकों में आसमान पीला हो गया है। धुआं 31 दिसंबर को न्यूजीलैंड पहुंचा। अल्पाइन गाइड्स कंपनी के गाइड आर्थ मेकब्राइड ने बताया कि मैं मंगलवार से स्थिति बेहद खराब हो गई। ग्लेशियर घूमने आने वाले पर्यटक भी हैरान हैं। यहां हवा में लकड़ी के धुएं की स्मेल महसूस की जा सकती है।

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢#nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o