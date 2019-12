Dainik Bhaskar Dec 18, 2019, 09:40 AM IST

पर्थ. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ शहर उत्तरी इलाका मोगुलबेर रविवार को झाड़ियों की आग की चपेट में आ गया है। जब आग आगे बढ़ रही थी, तब 12 साल का ल्युक स्ट्रोक घर में अकेला था। आग को घर की ओर बढ़ते ल्युक स्ट्रॉक ने हिम्मत दिखाई। उसने घर में रखी भाई की पिकअप ट्रक में अपने कुत्ते को रखा और 4 किमी तक गाड़ी चलाकर दोनों की जान बचाई। करीब एक घंटे के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और बच्चे को वाहन समेत सुरक्षित बचाया। इलाके में आग लगने के दौरान बड़ा भाई और पिता घर से बाहर थे।

बिंडून बुशफायर ब्रिगेड के क्रेग स्पेंसर ने बताया, मैं सोच रहा था कि लड़के को बिल्कुल पता नहीं कि किस तरह जाना है। चारों ओर फैले धुएं के दौरान उसे देखना मुश्किल था। सर्चिंग के दौरान वह हमें रोड किनारे मिला। दमकल कर्मियों ने लड़के को सुरक्षित निकाला और पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद वह अपने पिता से मिल सका। ल्युक के पिता इवान स्ट्रॉक ने कहा, उन्हें अपने बेटे पर नाज है। उन्होंने उसे 7 साल की उम्र से ड्राइव करना सिखाया था। आज वह उसके काम आई।

इलाके में 6 दिन से आग बुझाने की कोशिशें जारी

डाल्वेलिनु पुलिस अधिकारी माइकल डेलेय ने ल्युक को उसके पिता से मिलवाया। उन्होंने आशंका जताई की यदि उनके घर तक आग पहुंची तो परिवार को आग से निपटने के लिए कोई योजना बना लेनी चाहिए। सुरक्षा को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है। पश्चिमी इलाके में बीते 6 दिनों से आग बुझाने की कोशिशें युद्धस्तर पर जारी हैं।

With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire 🔥 in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fb pic.twitter.com/zyrYCFgwSM