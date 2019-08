Dainik Bhaskar Aug 31, 2019, 08:42 AM IST

मुंबई. शुक्रवार को मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणपति की मूर्ति लालबागचा राजा का अनावरण किया गया। पारंपरिक तरीके से तैयार की गई विशाल गणपति की मूर्ति को इसरो के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-2 की थीम पर एक सुंदर पंडाल में स्थापित किया गया है। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था।



मंच पर गणेश प्रतिमा के दोनों ओर दो आर्टिफिशियल अंतरिक्ष यात्री थे। बैकग्राउंड में सैटेलाइट लॉन्चिंग की वीडियो क्लिप भी है। ग्रहों, सौर प्रणाली और अंतरिक्ष को भी दिखाया गया। प्रतिमा के आगे एक लूनर रोवर भी झूल रहा था। इसे देखने के लिए पहले दिन हजारों की तादाद में भक्त पहुंचे।

काफी तादाद में आते हैं भक्त

लालबागचा राजा गणेश की प्रतिमा करीब 20 फीट ऊंची होती है। इसे पहली बार वर्ष 1934 में स्थापित किया गया था।

#WATCH Mumbai: First look of Ganpati idol at Lalbaugcha Raja was unveiled, today, ahead of #GaneshChaturthi. #Maharashtra pic.twitter.com/yntrZRuqht