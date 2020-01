Dainik Bhaskar Jan 27, 2020, 11:12 AM IST

एर्नाकुलम. देश की पहली ट्रांसवुमन जर्नलिस्ट हिदी सादिया ने रविवार को एर्नाकुलम के कारायोग्यम में अथर्व मोहन के साथ शादी कर ली। राज्य में ट्रांसजेंडर द्वारा शादी करने का यह चौथा मामला है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर की शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान किया है। हिदी चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग की रिपोर्टिंग कर सुखियों में आई थीं।



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हिदी सादिया ट्रांसजेंडर और मेकअप आर्टिस्ट रेंजु रंजी की रिश्ते में बेटी हैं। उधर, अथर्व मोहन को भी ट्रांसजेंडर कपल ईशान के. शान और सूर्या ने गोद लिया था। शादी में शामिल ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों सहित अन्य लोगों ने नवविवाहित जोड़े को उपहार और बधाइयां दी ।

Kerala: Heidi Saadiya, the first transwoman journalist tied knot with Atharv Mohan in Ernakulam today. This is the fourth transgender marriage in the state under the Special Marriage Act. pic.twitter.com/dfzhzXbKic