Dainik Bhaskar Dec 03, 2019, 02:11 PM IST

वॉशिंगटन. अमेरिकी की ड्यूक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने मृत व्यक्ति के दिल को फिर धड़काने में कामयाबी हासिल की है। यह तकनीक सबसे पहले 2015 में यूके के रॉयल पापवर्थ हॉस्पिटल में तैयार की गई थी और अब ड्यूक पहला अमेरिकी अस्पताल बन गया है, जिसने सडन कार्डियक डेथ (एससीडी) से मृत व्यक्ति के दिल को दूसरे व्यक्ति के शरीर में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया।

दरअसल, एससीडी के बाद व्यक्ति के दिल ने काम करना बंद कर दिया था और शरीर में रक्त का संचार बंद हो गया था। इसके बाद डॉक्टर्स ने मृतक के हृदय को ब्लड, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोलाइट्स देकर फिर धड़काया। ट्रांसप्लांट से पहले टीम ने दिल को धड़काने का वीडियो फिल्माया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मौत के बाद दिल को थोड़ी ऑक्सीजन मिलती रहती है

ड्यूक यूनिवर्सिटी की सर्जरी करने वाली टीम के सदस्य डॉक्टर जैकब श्रोडर के मुताबिक, ब्रेन डेड व्यक्ति के दिल का प्रत्यर्पण किया गया, तब उसके शरीर के बाकी अंग भी काम कर रहे थे। अंगों के दान में समय सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे ही व्यक्ति की मौत होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। इससे टिश्यू तेजी से खत्म होकर हार्ट की धड़कन को कम करने लगते हैं। प्राकृतिक मौत के बाद जब दिल की धड़कन रुक जाती है, तब भी दिल तक थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच रही होती है।

1ST ADULT DCD HEART IN THE USA!!!! This is the donor pool actively expanding! #OCSHeart @Transmedics @benbryner @DukeHeartCenter @DukeCTSurgery pic.twitter.com/8XcQDLFWxz