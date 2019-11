वीवीएस लक्ष्मण ने मोहम्मद मेहबूब मलिक की फोटो शेयर की, मलिक कानपुर में बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराते हैं

दसवीं पास मलिक 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा परीक्षा के दौरान छात्रों को मुफ्त में चाय पिलाते हैं

हैदराबाद. पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने बुधवार को सोशल मीडिया पर चाय बेचने वाले एक युवक का फोटो शेयर किया और उसे बड़ी प्रेरणा बताया। उन्होंने लिखा, "मोहम्मद मेहबूब मलिक, कानपुर में एक छोटी सी दुकान पर चाय बेचते हैं। अपनी कमाई का 80% हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं। यह कितनी बड़ी प्रेरणा है।"

लक्ष्मण ने जिस मलिक की फोटो शेयर की, वह कानपुर के शारदा नगर इलाके में रहते हैं। यहां चौराहे के फुटपाथ पर उनकी एक छोटी सी चाय की दुकान है। मलिक सिर्फ 10वीं पास हैं और आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके थे। इसी वजह से अब वो 40 ऐसे परिवारों के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, जो गरीबी की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते।



दो साल पहले शुरू किया था पढ़ाना

मलिक ने 2017 में अपनी जमा पूंजी से बेसहारा बच्चों के लिए शहर में तीन जगह पर कोचिंग सेंटर खोले थे। जहां बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। फिर उनके दोस्त नीलेश कुमार ने उन्हें एनजीओ बनाकर सेंटर संचालित करने की राय दी। इसके बाद मलिक ने ‘मां तुझे सलाम फाउंडेशन' नाम से एनजीओ बनाया और अब इसी के जरिए 40 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। बच्चों को किताबें, यूनिफार्म, स्टेशनरी, जूते-मोजे और बैग भी मलिक ही उपलब्ध कराते हैं।

यूजर्स को पसंद आया मलिक का काम

सोशल मीडिया यूजर्स को भी मोहम्मद मलिक की दरियादिली बेहद पसंद आई और वे उनकी जमकर तारीफ करने लगे। सौमेन चटर्जी ने लिखा, वो चायवाला नहीं वो तो बड़े दिलवाला है। एक यूजर ने लिखा कि हमें उनके ऐसे व्यक्ति पर सचमुत गर्व होना चाहिए। वहीं, खुद को मेहबूब मलिक बताने वाले एक यूजर ने इस पोस्ट के लिए लक्ष्मण को धन्यवाद दिया और लिखा, मैं मोहम्मद महबूब मलिक आपका दिल से शुक्रगुजार हूं।

