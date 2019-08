Dainik Bhaskar Aug 20, 2019, 02:33 PM IST

न्यूयॉर्क. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बास्केटबॉल जर्सी रविवार को 85.40 लाख रुपए (120000 अमेरिकी डॉलर) में बिकी। यह जानकारी हेरिटेज ऑक्शन हाउस ने दी। 23 नंबर की इस जर्सी को ओबामा ने 1978 से 1979 के बीच 18 साल की उम्र में स्कूल में पहना था।इस जर्सी को उनके स्कूल के जूनियर 55 साल के पीटर नोबल ने ऑक्शन के लिए रखा था।

बिकने से पहले जर्सी की कीमत 100000 लाख डॉलर थी। इसके लिए करीब 27 बोलियां लगाई गईं। इसे अमेरिकी और खेल कलाकृतियों के संग्रहकर्ता ने खरीदा है। हालांकि, उसने नाम का खुलासा नहीं किया। ओबामा ने इसे हवाई के पुनाहौ हाई स्कूल में सीनियर थे, तब पहना था। पूर्व राष्ट्रपति का बास्केटबॉल बेहद पसंदीदा खेल रहा है। वह व्हाइट हाउस में भी अपने स्टाफ, सेलिब्रिटीज और रिश्तेदारों के साथ अपने कार्यकाल के दौरान कई बार इस खेल को खेलते देखे गए।

Before he was @POTUS44, @BarackObama was number 23 at @PunahouSchool - his old basketball jersey from 1979 just netted $120,000 at auction 🏀 @KITV4 >> https://t.co/QJepfYYUlx