Dainik Bhaskar Feb 28, 2020, 01:38 PM IST

कोवलम. 25 साल से लगातार केरल घूमने आने वाली जर्मन पर्यटक गेब्रियल ओलेस्लेगर ने हवा बीच को साफ करने का रास्ता निकाला है। गेब्रियल ने बताया, मैं कोवलम पिछले 25 सालों से लगातार आ रही हूं। इसीलिए यहां के स्थानीय लोगों के लिए जाना-पहचाना चेहरा हूं। इन सालों में मैंने तेजी से यहां होते बदलावों को देखा है। यहां बढ़ते कचरे की समस्या को खत्म करने का अभियान शुरू किया है। इसमें स्थानीय लोगों से भी सहयोग मिल रहा है।

गेब्रियल ओलेस्लेगर का बर्लिन में एक आर्ट स्टूडियो है। उन्होंने बीच पर मिले कचरे से तैयार आइटम की प्रदर्शनी लगाई है। इसमें फिशिंग बोट के टुकड़े, प्लास्टिक बोतल और कंटेनर जैसी चीजें शामिल हैं।

गेब्रियल ओलेस्लेगर ने बताया, स्थानीय लोगों ने मुझसे कचरे के निदान के लिए मदद मांगी तो मैं तैयार गई। उन्हें एक छात्र ने कचरे को रिसाइकिल करने वाले इनसिनेरेटर के बारे में बताया था। उन्हें लगा कोवलम के लिए इनसिनेरेटर लगाना ठीक ही होगा। यह एक कचरा जलाने वाली भट्‌टी है। कोरियन-जर्मन टेक्नोलॉजी बेस इस भट्‌टी में कचरा जलाने पर प्रदूषण नहीं होगा। इसके बाद मैं वापस जर्मनी गई और कोवलम में इनसिनेरेटर लगाने की योजना बनाई।

Kerala: Artist from Germany, Gabriele Oelschlager has used some of the waste thrown on Kovalam beach by adding them to her art collection.She says,"Since 24 yrs, I've been coming here every year.I love the place&people. Now,I'm working on a waste disposal plan for locals".(27.02) pic.twitter.com/U18eAoIHb0