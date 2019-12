Dainik Bhaskar Dec 22, 2019, 11:26 AM IST

कटक. ओडिशा के पिंटू बेहेरा ने क्रिकेटर विराट कोहली का सबसे बड़ा समर्थक साबित करने के लिए पूरे शरीर पर 16 टैटू बनवाए हैं। पिंटू के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। टैटू में विराट की उपलब्धियों समेत जर्सी नंबर 18 का टैटू भी है। पिंटू कहना है वह भारत का हर मैच देखने स्टेडियम पहुंचते हैं और हमेशा विराट कोहली को चीयर करते हैं।

बहरामपुर के रहने वाले 31 साल के पिंटू बेहेरा एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं। उन्होंने बताया, ‘‘लंबे इंतजार के बाद अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले विशाखापत्तनम में उनकी मुलाकात विराट कोहली से हुई थी। तब विराट ने मुझे गले लगा लिया था। यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी। इसकीं फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं।’’

Cuttack: Pintu Behera, a fan of Indian skipper Virat Kohli has inked 16 tattoos of the skipper,including Kohli's Jersey No. 18,on his body. He says,"I became a big fan of Virat Kohli because of his playing style. So,I decided to show my respect to him in this way." #Odisha pic.twitter.com/FJwSUZZ2wt