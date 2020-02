Dainik Bhaskar Feb 08, 2020, 10:57 AM IST

न्यू ऑर्लेअंस. अमेरिका में 21 साल के युवक ने सोशल मीडिया की पॉवर को आजमा कर खोए हुए पर्स की मालकिन को 16 घंटे में खोज निकाला। युवक जेम्स एल्म्स ने इसके लिए 800 बार रीट्वीट किया। जेम्स ने चोरी हुए पर्स के अंदर से मिली गोप्रो द्वारा ली गई फोटो ट्वीट की। 20 जनवरी को पहली बार ट्वीट किया। इसके बाद यह सिलसिला जारी रखा। सोशल मीडिया पर पर्स की फोटो वायरल होने के कारण एक यूजर ने पर्स की मालकिन सारा योब को पहचान लिया।

सारा फ्लोरिडा की रहने वाली हैं। 23 साल की सारा का पर्स न्यू ऑर्लेअंस की विजिट के दौरान खो गया था। वह कॉलेज फुटबॉल नेशनल चैम्पियनशिप के लिए न्यू ऑर्लेअंस गई थीं। वह दोस्तों के साथ यहां फ्रेंच क्वाटर में ठहरी थी। यहां से निकलने के लिए सारा ने एक कार बुक थी। इसके एक दिन बाद सारा को पता चला उनका पर्स चोरी हो गया है। इसमें कुछ डॉलर, सेलफोन और एक नेकलेस था।

लोगों से पूछा, पर्स के साथ और किसी को देखा है, मदद करेंगे

सारा के एक दिन बाद जेम्स एल्म्स ने फ्रेंच क्वाटर को छोड़ा, जहां उन्हें एक पर्स मिला। इसमें किसी व्यक्ति की पहचान का कोई स्रोत नहीं था। इसके बाद जेम्स ने फोन के कैमरे से पर्स की फोटो को ट्वीटर पर पोस्ट कर लोगों पूछा कि क्या इसी ने इस पर्स के साथ किसी और देखा है। जेम्स ने लिखा, उन्हें फ्रेंच क्वाटर में एक खोया पर्स मिला है। इसमें किसी का कोई पहचान पत्र नहीं है। पर्स वाली यह लड़की पूरी दुनिया में घूम चुकी है ... मुझे एक गोप्रो मिली है। उसकी खोई यादों को लौटाने के लिए लड़की की तलाश है। उसे खोजने में मदद करें। मीडिया रिपोर्ट में जेम्स ने बताया, उन्हें पर्स की मालकिन मिलने की उम्मीद थी। योब ने ट्वीट कर बताया, न्यू ऑर्लेअंस में यह खो गया था। इसे मुझ तक पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच।

A week ago my purse was stolen in New Orleans. Today social media and an extremely kind soul (@itsking_james ) helped me get it back. Thank you so so so much 💕🎉 https://t.co/oi3waTZuEw