Dainik Bhaskar Jan 18, 2020, 08:38 AM IST

कुल्लू. हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सिस्सू में रेस्क्यू दल ने स्थानीय लोगों की मदद से 7 किलोमीटर बर्फ में चलकर एक बीमार पुलिस कर्मी को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने में मदद की। यहां दो दिन खराब मौसम होने के कारण मरीज को हेलिकॉप्टर से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका था। गुरुवार को मरीज धनी राम को अपेंडिक्स का दर्द उठा था। उन्हें केलांग अस्पताल से कुल्लू के लिए रेफर किया था।

एयरलिफ्ट करने के लिए हेलिकॉप्टर मंगाया गया था। यहां से हेलिकॉप्टर लेकर उड़ा लेकिन खराब मौसम के कारण उसे सिस्सू में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान मरीज को रेस्ट हाउस में रखा गया। अगले दिन भी जब हेलिकॉप्टर नहीं उड़ सका तब रेस्क्यू दल की सेवाएं ली गईं और मरीज को स्ट्रेचर पर रखकर रोहतांग टनल के मुहाने तक लाया गया। उसके बाद टनल के माध्यम से ही मरीज को अस्पताल पहुंचाया।

#WATCH Himachal Pradesh: Police personnel and villagers from Lahaul-Spiti district carried a police personnel who had a medical emergency for 7 km in snow covered region, earlier today. pic.twitter.com/a1a7Ds71uV