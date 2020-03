Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 02:09 PM IST

बर्लिन. कोरोनावायरस दुनियाभर के 66 से अधिक देशों में महामारी का रूप ले चुका है। इसके संक्रमण से बचने के लिए लोग मिलने-जुलने के अलावा हाथ मिलाने तक से कतराने लगे हैं। रविवार को जर्मनी के आंतरिक मामलों के मंत्री होर्स्ट जीहोफर और चांसलर एंजेला मर्केल का वीडियो वायरल हुआ। मीटिंग के दौरान जीहोफर दूसरे अधिकारियों के साथ बैठे थे। तभी चांसलर एंजेला मर्केल पहुंचीं। उन्होंने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जीहोफर ने हाथ मिलाने की जगह हैलो कह कर खुद को बचा लिया। इसके बाद समेत सभी हंस पड़े।

इस घटनाक्रम के बारे में आंतरिक मामलों के मंत्री ने मीडिया को बताया, कोरोनावायरस के चलते ही चांसलर ने पहले से ही लोगों से हाथ मिलाना बंद कर दिया है। यह बचाव के लिए ठीक है। पिछले हफ्ते चांसलर मर्केल ने जब अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया था, तब उन्होंने भी किसी से हाथ नहीं मिलाया था। चांसलर मर्केल खुद भी वायरस से बचने के लिए अलर्ट रहती हैं। मर्केल ने भी जीहोफर के फैसले को भी सही ठहराया।

चीन में लोग हाथ की जगह जूते मिला रहे हैं

इससे पहले चीन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दो व्यक्ति हाथ की जगह जूतों को मिला रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, ‘हाथ मिलाने के बारे में सुना है, लेकिन पैर मिलाना (लेगश्ज़क)!!’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘एक शानदार कदम।’ कोरोनावायरस से नागरिकों को बचाने के लिए यूरोप के कई देशों ने हाथ न मिलाने, एक दूसरे को किस करने से बचने की सलाह भी दी है। जर्मनी में अब कोरोनावायरस के मरीजों की संख्या 150 से अधिक पहुंच गई है। वहीं, दुनिया भर में 87 हजार से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं और 3 हजार से ज्यादा की मौत हो गई है।

Have heard of Handshake but what LegShake greetings 😀😀!!! #CoronaVirus Outbreak... pic.twitter.com/KPRQzbDLrE