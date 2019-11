Dainik Bhaskar Nov 07, 2019, 02:27 PM IST

ओकलैंड. अमेरिका में कैलिफोर्निया के ओकलैंड से सैन फ्रांसिस्को जा रही ट्रेन में मालिक के साथ छोटे कद का घोड़ा स्वीट मंगलवार को सवार हुआ। हालांकि सफर में घोड़े को देखकर बाकी यात्रियों ने नाराजगी नहीं, बल्कि खुशी जताई। लोगों ने ट्विवर पर घोड़े की तस्वीरें पोस्टकर लिखा, स्वीट को देखकर दिन बन गया।

MADE MY DAY! So cuuuttttteeee!

Is it bring your miniature horse on BART day? pic.twitter.com/dx0Zs9Q5Dm