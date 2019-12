Dainik Bhaskar Dec 09, 2019, 03:33 PM IST

वॉशिंगटन. अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए यूएस-मैक्सिको बॉर्डर पर बनाई गई 18 से 26 फीट की दीवार बेअसर होती दिख रही है। इसे बनाने में एक अरब डॉलर से अधिक खर्च किया गया है। सितंबर महीने में कैलिफोर्निया के ओट्टे मेसा में ही ट्रम्प ने दीवार के सामने खड़े होकर कहा था, विश्व स्तरीय पर्वतारोहियों ने दीवार पर चढ़ाई के बाद दावा किया कि यह उनकी अब तक की सबसे कठिन चढ़ाई थी। लिहाजा सामान्य प्रवासी इसे चढ़कर पार नहीं सकता है। हालांकि ट्रम्प के इस दावे को अब झटका लगता दिख रहा है।

कैलिफोर्निया के फोटो जर्नलिस्ट जे उमर ओरनेल्स द्वारा पिछले मंगलवार को एक वीडियो अपलोड किया। इसमें तीन अवैध प्रवासी 100 डॉलर से कम कीमत की रस्सी से बनी सीढ़ी के सहारे दीवार पार करते दिख रहे हैं। ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो को बुधवार तक 11 हजार बार रिट्वीट किया गया। 24 घंटे में ही इसे 31 हजार लाइक्स और 4 हजार से अधिक कमेंट मिले।

3 में से 1 प्रवासी ने पार की दीवार

वीडियो में दिख रहा प्रवासी कुछ ही सेकंड्स में सफलतापूर्वक स्टील की दीवार को पार कर जाता है, लेकिन पेट्रोलिंग पार्टी के पहुंचने पर दूसरा प्रवासी पार नहीं करता और सीढ़ी के हुक खोल कर नीचे उतर जाता है। दीवार को लेकर ट्रम्प ने पिछले महीने नवंबर में कहा था, कि उन्होंने कई तस्करों की तस्वीरें देखी हैं, जो ड्रग लेकर बड़ी-बड़ी दीवारों को पार कर जाते हैं, लेकिन यह बहुत मजबूत है, जिसे पार करना आसान नहीं है, हालांकि उन्होंने इसे आरी से काटे जाने की बात स्वीकार की थी।

इस साल अवैध प्रवासियों की 5800 से अधिक हुई

बीते एक दशक में प्रवासियों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2007 में मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसने वालों की संख्या 460 थी। 2018 में ही अवैध प्रवासियों की संख्या 2700 के करीब थी, जो 2019 में दोगुनी होकर से अधिक 5800 हो गई है।

This is the newly replaced wall along the US/MEXICO border. #TheWall pic.twitter.com/MIrD3HhVsE