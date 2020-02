Dainik Bhaskar Feb 22, 2020, 01:19 PM IST

ब्रिसबेन. ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल में बौनेपन को लेकर साथियों द्वारा परेशान किए जाने पर 9 साल के एक छात्र क्वादेन बेलेस का वीडियो वायरल हो रहा है। 6:46 मिनट के इस वीडियो में छात्र रोते हुए खुद की जान लेने की बात कहता है। वीडियो वायरल होने पर लोगों ने क्वादेन को खुश करने के लिए 2 करोड़ 15 लाख रुपए का फंड इकक्ठा किया, ताकि वह डिज्नीलैंड जा सके। बच्चे के लिए फंड जोड़ने की अपील अमेरिकी कमेडियन ब्रेड विलियम्स ने की थी।

क्वादेन के लिए अब तक 30 बार गोफंडमी पेज तैयार किया जा चुका है। हर बार इसके लिए 7 लाख 18 हजार रुपए (10 हजार डॉलर) से अधिक एकत्रित करने का लक्ष्य पूरा गया है।

यह मामला बुधवार का है। जब ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन के रहने वाले क्वादेन का वीडियो उसकी मां याराका बेलेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। मां ने लोगों को यह बताने का प्रयास किया था कि स्कूल में बच्चों को मिलने वाली धमकियों का उन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है।

मैच देखने का भी ऑफर मिला

क्वादेन को राष्ट्रीय रगबी लीग की इंडिजेनियस (स्वदेशी) ऑल स्टार्स टीम ने भी शनिवार को माओरी ऑल स्टार्स से होने वाले अपने मैच देखने के लिए आमंत्रित किया है।

वीडियो के वायरल होने पर कई सेलेब्स का ध्यान भी क्वादेन की ओर गया हैं। इनमें अभिनेता ह्यू जैकमैन ने क्वादेन से कहा, तुम जितना खुदको जानते हो उससे अधिक ताकतवर हो।

