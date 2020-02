Dainik Bhaskar Feb 19, 2020, 09:47 AM IST

हैदराबाद. तेलंगाना के रियल एस्टेट ब्रोकर बुस्सा कृष्णा अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के बहुत बड़े फैन हैं। वह 4 सालों से उनकी भगवान की तरह पूजा कर रहे हैं। उन्होंने ट्रम्प की 6 फीट ऊंची मूर्ति भी बनवाई है। अब वे ट्रम्प के भारत के दो दिवसीय दौरे के दौरान उनसे मिलना चाहते हैं। इसके लिए मोदी सरकार से गुहार लगाई है।

कृष्णा ने बताया, उन्होंने एक दिन ट्रम्प को सपने में देखा था। तभी से ही उनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। उनके प्रति मेरा प्यार श्रद्धा में बदल गया। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे अन्य देवताओं की प्रार्थना करने से अधिक ट्रम्प की पूजा करना ज्यादा अच्छा लगता है।

Telangana's Trump superfan urges Centre to fulfill his dream of meeting US President



