बीजिंग. कोरोनावायरस के कारण लोग एक दूसरे से मिलने से बच रहे हैं। ऐसे में उद्योगों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई। इससे निपटने की कोशिश चीन की कार कंपनी गिलि ने शुरू की है। कंपनी ग्राहकों के दरवाजे और बालकनी तक ड्रोन से कार की चाबी और ट्रक से कार भिजवाएगी।

कंपनी ने पिछले महीने 10 फरवरी को अपनी ऑनलाइन सेल्स सिस्टम को शुरू किया है। इसके तहत ग्राहकों को ऑनलाइन कार बुकिंग, डिजाइन मोडिफिकेशन, ऑनलाइन फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा दी गई। इसके अलावा ग्राहकों के पास होम डिलिवरी का विकल्प भी है। इसमें कोई कर्मचारी ग्राहक से सीधे संपर्क में नहीं आता। कंपनी की सुविधा का लाभ लेने के लिए डेढ़ महीने में करीब 10 हजार ग्राहकों ने ऑर्डर दिए हैं। कंपनी 1 लाख 10 हजार रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य शॉर्ट टाइम के लिए रखेगी।



संक्रमण से वाहनों के बचाने पर जोर

कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों को संक्रमित रहित वाहनों की डिलिवरी सुनिश्चित करना है। इसके लिए कंपनी ने 7 अरब 85 करोड़ (370 मिलियन आरएमबी)रुपए का फंड तैयार किया है। कंपनी अपने वाहनों को सुरक्षित, मजबूत, साफ-सुफरा रखने के साथ ही इन्हें एंटी बैक्टीरियल और एंटी जर्म्स फीचर्स के साथ बना रही है।

