टोक्यो. जापान के फैशन टायकून युसाकू मीजावा को चंद्रमा की यात्रा के लिए एक लाइफ पार्टनर की तलाश है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन निकालकर आवेदन मंगाए हैं। 44 साल के युसाकू चांद पर जाने वाले पहले आम यात्री होंगे। वे 2023 में स्टारशिप रॉकेट से उड़ान भरेंगे। 1972 के बाद यह पहला मानव मून मिशन होगा।

मीजावा ने ऑनलाइन अपील में कहा कि वह स्पेशल वुमन के साथ अनुभव साझा करना चाहते हैं। अपनी वेबसाइट पर 'प्लांड मैच-मेकिंग इवेंट' के तहत महिलाओं से आवेदन करने को कहा है। हाल में उनका गर्लफ्रैंड आयमे गोरिकी (27) के साथ ब्रेकअप हुआ था। युसाकू ने कहा, ''मैं आज तक अपनी जिंदगी अपने ढंग से जिया हूं। मैं अब 44 साल का हो गया हूं और अकेला महसूस करने लगा हूं। अलेकेपन की यह भावना मेरे ऊपर हावी हो रही है। इस वजह से मैं पार्टनर चाहता हूं। मैं अंतरिक्ष के बाहर अपने प्यार को महसूस करना चाहता हूं।" मीजावा की नेटवर्थ करीब दो अरब डॉलर है।

वेबसाइट पर शर्त के साथ शेड्यूल भी दिया

