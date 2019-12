Dainik Bhaskar Dec 29, 2019, 01:35 PM IST

हैदराबाद. निजामाबाद के कलेक्टर नारायण रेड्डी कार्यभार संभालने के 3 दिन बाद ही शुक्रवार को जिला सरकारी अस्पताल का हाल देखने पहुंच गए। वे सामान्य वेशभूषा में थे, सिर पर सफेद कैप लगाकर साइकल से सुबह 8 बजे अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान कलेक्टर रेड्डी ने ओपीडी समेत कई वॉर्डों के मरीजों के साथ बातचीत की। इसके बाद आरओ वॉटर प्लांट और मेडिसिन स्टोर में मौजूद दवाइयों की स्थिति भी देखी। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने 24 दिसंबर को कार्यभार संभाला था।

अस्पताल पहुंचने से पहले कलेक्टर ने रोड एंड बिल्डिंग विभाग के गेस्ट हाउस की स्थिति देखी। कलेक्टर के अस्पताल पहुंचने की जानकारी मिलने के कुछ ही देर बाद अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. रामुलु भी मौके पर पहुंच गए। कलेक्टर ने प्रभारी अधीक्षक को निरीक्षण के दौरान अपने ड्यूटीज में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी करने को कहा।

The @Collector_NZB Sri C.Narayana Reddy I.A.S carried out an unscheduled & sudden Inspection of Government General hospital, Nizamabad and Interacted with Patients and their attendants. pic.twitter.com/tpS40AmbQE