Dainik Bhaskar Sep 27, 2019, 11:31 AM IST

बेंगलुरु. शहर की सड़क से पानी निकालते एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशलमीडिया पर अक्षय वेंदुरे नाम के ट्वीटर यूजर्स ने इसे गुरुवार को पोस्ट किया। इसे देखकर लोग पुलिसकर्मी के कार्य की प्रसंसा कर रहे हैं। कई लोगों ने वीडियो को शेयर करते हुए बेंगलुरु सिटी पुलिस को टैग किया है। वीडियो में सिपाही पानी को ड्रैनेज में बहा रहा है।

कर्नाटक में बने इस वीडियो को लेकर लोगों ने कमेंट किया है कि सिपाही को उसकी इस सेवा के लिए सम्मान जरूर मिलना चाहिए। वीडियो को अब तक 34 हजार बार देखा जा चुका है और इसे 2 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं।

Not a cop's job. Yet he did it. Cops come in all hues and colours...good, bad, ugly.

When they go extra mile let's acknowledge. Doesn't mean that people stop questioning them when they go wrong. Both required. https://t.co/qNulsEu6KW