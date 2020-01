Dainik Bhaskar Jan 21, 2020, 01:02 PM IST

श्रीनगर. कश्मीर के श्रीनगर में एक युवक की बनाई स्नो कार वायरल हो रही है। पर्यटकों ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया और तारीफ की। स्नो कार को जुबैर अहमद ने बनाया है। शहर के लोग और पर्यटक दूर-दूर से इसे देखने पहुंच रहे हैं और उसके साथ फोटो ले रहे हैं। लोगों की इस प्रशंसा पर जुबैर ने कहा कि उनका सपना बर्फ की कुछ ऐसी आकृतियां बनाना है जिसे दुनिया देखे।

जुबैर अहमद ने बताया, उन्हें बचपन से फाइन आर्ट्स पसंद है। वह बर्फ से कई तरह की चीजें बना लेते हैं। संसाधन हों तो ताजमहल भी। इस कार को बनाने में दोस्तों ने भी उनका साथ दिया है। उनका कहना कि अगर सरकार प्रोत्साहित करे तो यहां भी चीन और जापान की तरह स्नो फेस्टिवल हो सकते हैं।

J&K: A Kashmiri youth, Zubair Ahmad has made a 'snow car' that is garnering the interest of locals in Srinagar. He says,"I've been doing this since childhood. I can build anything using snow, even Taj Mahal, I just need resources. I want to create something for the world to see". pic.twitter.com/5VcHOPRK4U