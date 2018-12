Dainik Bhaskar Dec 29, 2018, 10:11 AM IST

सिकंदराबाद. भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत और अश्विनी पोनप्पा शुक्रवार को यहां की गरुड़ा बैडमिंटन एकेडमी में बुजुर्गों के लुक में पहुंचे और बच्चों के साथ मजाक किया। श्रीकांत और पोनप्पा एक प्रमोशनल इवेंट के लिए एकेडमी गए थे।

The #Baddies are back! Wondering who it was who went undercover to 'school' the kids?

Watch below to find out and tune in to #VodafonePBL4 on Star Sports 1/1HD for more smashing action!@P9Ashwini @srikidambi #RedBullIndia pic.twitter.com/9BMkOL1hnX