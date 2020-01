Dainik Bhaskar Jan 05, 2020, 11:34 AM IST

मुंबई. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें एक बुजुर्ग महिला खाना बनाते हुए डांस कर रही है। महिंद्रा को न्यू ईयर के दौरान यह वीडियो शुभकामना संदेश के तौर पर मिला था, जिसे उन्होंने पसंद किया।

उनके द्वारा शेयर किए गए डांस वीडियो को भी लोग काफी पंसद कर रहे हैं। यह तेजी से वायरल हो रहा है। इसे अब तक एक लाख के करीब लाइक्स मिले। 1 हजार बार से अधिक रीट्वीट किया गया और 1 लाख 12 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं।

Like all of you, I received a tsunami of video messages for the New Year. This one’s my top of the pops. I don’t know who this lady is or where this video was shot, but she has gotten me into a Friday mood & the 1st thing I’m going to do when I get home is to practice her moves! pic.twitter.com/0ouhxScQHX