Dainik Bhaskar Feb 03, 2020, 07:35 PM IST

बर्लिन (जर्मनी). आमतौर पर गूगल मैप का इस्तेमाल हम शहर की व्यस्तम सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति पता करने के लिए करते हैं। इस पर विश्वास कर अपना प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन क्या वाकई तकनीक फूलप्रूफ होती है। इसका जवाब शायद न है। जर्मनी के सिमोन वेकर्ट ने बर्लिन की सड़कों पर वर्चुअल ट्रैफिक जाम क्रिएट कर गूगल मैप को बेवकूफ बना दिया। सिमन ने यूट्यूब पर एक वीडियो डालकर बताया कि उसने कैसे गूगल मैप्स को ऐसा करने के लिए मजबूर किया।

सिमोन ने इसके लिए 99 स्मार्टफोन्स की मदद ली। यानी बर्लिन की जिस सड़क पर वह चल रहा था, वहां ट्रैफिक नहीं था, वहां भी इस व्यक्ति ने रेड सिग्नल दिखा दिया। इसके लिए न तो उसने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया और न ही ट्रैफिक या गूगल का कोई अकाउंट हैक किया। वीडियो के मुताबिक, उसने सभी फोन को एक कार्ट में रखा। उन सड़कों से गुजरने लगा जहां ट्रैफिक न के बराबर था। उसने इन सभी स्मार्टफोन्स में गूगल मैप को ऑन रखा और अलग-अलग रास्तों से गुजरने लगा। इस दौरान गूगल मैप पर ट्रैफिक की स्थिति बदलती गई और मैप ग्रीन से रेड होता गया।

Technology is not always foolproof and that’s exactly what a new Google Maps experiment tried to prove. Artist Simon Weckert has posted a video on YouTube showing how he managed to “hack” Google Maps to create virtual traffic jams on the streets of Berlin. pic.twitter.com/dYbGHgX4bh