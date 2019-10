Dainik Bhaskar Oct 14, 2019, 01:33 PM IST

मंगलुरु. कर्नाटक के मंगलुरु की अपेक्षा कोट्टारी को सबसे लंबा गिफ्ट आइटम डिजाइन करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। गिफ्ट का साइज 25x25 सेमी है। इसकी कुल लंबाई 10 मीटर (1000 सेंटीमीटर) है। गिफ्ट पर देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की महान हस्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की जानकारी उनकी फोटो के साथ दी गई है।

अपेक्षा ने कहा है कि वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भी आवेदन करेंगी। इस यूनिक गिफ्ट की थीम ‘अतुल्य भारत’ पर आधारित है। अपेक्षा होम ट्यूटर हैं। वह शहर के बेसंत इवनिंग कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। अब तक 35 तरह के अनोखे गिफ्ट आइटम तैयार कर चुकी हैं। अपेक्षा ने बताया, "मैं मंगलुरु से हूं। बचपन से ही मेरा रुझान क्राफ्ट आइटम को बनाने में रहा है। मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए उनके जन्मदिन और सालगिरह पर तोहफे बनाती हूं। हाल ही में मैंने यूट्यूब पर तोहफे बनाने के लिए वीडियो देखना शुरू किया है। इस तरह अनोखे गिफ्ट बॉक्स बनाने का विश्व रिकॉर्ड बन गया।"

A post-graduate student from Mangaluru, Apeksha Kottary, has entered the India Book of Records for making the longest gift item, an explosion box, designed on the theme 'Incredible India'



