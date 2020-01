डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने बताया कि यूनिफॉर्म शॉर्ट शेरवानी है, जिस पर थ्रेडवर्क के साथ एम्ब्रोइडरी वर्क किया गया है

मुंबई पुलिस ने सोमवार को ट्वीट कर मल्होत्रा को शुक्रिया कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस शुरू हो गई है

माउंटेड हॉर्स यूनिट भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गश्त देगी, इससे पहले 1932 में इसे खत्म कर दिया गया था

मुंबई. फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने 88 साल बाद मुंबई में शुरू हो रही माउंटेड हॉर्स यूनिट की यूनिफॉर्म डिजाइन की है, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग बंट गए हैं। कुछ यूजर्स इसे उपनिवेशवाद का प्रतीक बता रहे हैं तो कुछ इसे मुंबई के मौसम के अनुकूल नहीं मान रहे हैं। हालांकि, कुछ लोगों ने इसे बेहतरीन बताया।

मुंबई में माउंटेड हॉर्स यूनिट को 1932 में खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब शहर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। वजह- सकरे इलाकों में यह दल तेजी से सर्च अभियान चला सकता है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने में मदद मिलेगी।आजादी के बाद पहली बार मुंबई में पुलिस इकाई की स्थापना होगी।

स्लीव्स और गले में एम्ब्रोइडरी

मुंबई पुलिस ने सोमवार को ट्विटर पर माउंटेड हॉर्स यूनिट का वीडियो शेयर किया। लिखा कि हमारी यह यूनिट कानून व्यवस्था बनाने के लिए असरदार साबित होगी। अश्वदल की यूनिफॉर्म शॉर्ट शेरवानी है। इसकी स्लीव्स से लेकर सीने तक एम्ब्रोइडरी की गई है। कंधे पर शाही अंदाज में बैज लगाया गया है। मराठा पगड़ी को शामिल किया गया है, जो एक घुड़सवार का शाही अंदाज को बयां करती है।

Regal in stature, Formidable in form, the "Mounted Police Unit" returns to Mumbai Police.

Thank you @ManishMalhotra for designing such an elegant uniform for our Riders.

Our Mounted Unit is sure to make a strong impact during law and order situations. pic.twitter.com/S0T6bcvdR9 — Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 19, 2020

सोशल मीडिया पर लोग बंटे

मल्होत्रा ने मीडिया को बताया, न केवल मैं, कोई भी इस ड्रेस को देखकर प्रभावित हो जाएगा। हालांकि, ट्विटर पर इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली।

And this is how our 'Colonial Mindset' still reflects in our mentality. — 🇮🇳 Swanand Karmarkar 🇮🇳 (@swanand220) January 20, 2020

In the heat and humidity of Mumbai, did you think about the constable wearing this heavy uniform and sweating? Such heavy uniforms are for temperate zone climates and not for tropical ones. @CPMumbaiPolice — Vishal V Sharma (@VishalVSharma01) January 20, 2020

