Dainik Bhaskar Oct 13, 2019, 03:24 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि शनिवार को मामल्लापुरम बीच पर प्लॉगिंग के दौरान उनके हाथ में एक्युप्रेशर रोलर था। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘कल से ही आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि जब बीच पर प्लॉगिंग के लिए गया तो हाथ में क्या था। यह एक ऐक्युप्रेशर रोलर है जो मैं आमतौर पर इस्तेमाल करता हूं। इसके साथ मैं काफी सुखद महसूस करता हूं।’’

Since yesterday, many of you have been asking - what is it that I was carrying in my hands when I went plogging at a beach in Mamallapuram.



It is an acupressure roller that I often use. I have found it to be very helpful. pic.twitter.com/NdL3rR7Bna