Dainik Bhaskar Mar 12, 2020, 05:43 AM IST

काठमांडू. माउंट एवरेस्ट फतह करने वालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों की लंबी कतार लगने लगी है। इससे 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर ट्रैफिक जाम होने लगा है।

दरअसल, आईएफएस ऑफिसर परवीन कासवान ने एवरेस्ट की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर रात की है। इसमें पर्वतारोही टॉर्च की रोशनी में पर्वत पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होने के कारण लोग जहां-तहां बैठे नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए ऑफिसर ने लिखा- ‘रोशनी के सहारे पर्वत पर चढ़ने के लिए साहस चाहिए।’

Nothing. It's just a traffic jam at Everest. Just follow the lights. Since it has become a new swag. But then it requires courage as well. PC Aditya Gupta. pic.twitter.com/P0NhwT6u7l