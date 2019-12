📸PHOTO OF THE DAY 📸 Ph: @bellual 📌 Gubbio . 🔎 Gubbio è una cittadina medievale dell'Umbria. La sua funivia Colle Eletto sale sul Monte Ingino, dove è situata la basilica a 5 navate di Sant'Ubaldo e da dove si gode di panorami degli Appennini. In centro, il Duomo vanta dipinti del XVI secolo e una cappella barocca. All'interno del palazzo gotico dei Consoli, con la sua sommità merlata, è allestito il Museo Civico, tra i cui reperti spiccano le Tavole Eugubine, 7 lastre di bronzo con antiche iscrizioni. Gubbio è anche famosa perché ogni anno accende il secondo albero di natale più grande del mondo, superato quest'anno dall'albero di natale sull'acqua del Lago Trasimeno, sempre in Umbria. 🎄 . #umbria #gubbio #art #architecture #sunset #sun #sky #skyline #picoftheday #borghipiubelli #nature #like4like #likeforfollow #likeforlike #instagood #instadaily #cute #borghitalia #borghipiubelliditalia #borghi_italiani #borghisuperscatti #life #amazing #christmastree #christmas

