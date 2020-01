Dainik Bhaskar Jan 27, 2020, 11:28 AM IST

मुंबई. 71वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड पर 2471 से ज्यादा लोगों ने प्लैंक (पेट की मजबूती देने वाले व्यायाम) चैलेंज लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया। इससे पहले पुणे में यह रिकॉर्ड बना था।

इस इवेंट में लोगों ने एक मिनट तक प्लैंक किया। इसमें अभिनेता अनिल कपूर समेत खेल जगत की कई हस्तियां भी पहुंची थीं। खिलाड़ियों में मिताली राज, मैरी कॉम, दुती चंद और सुनील छेत्री भी मौजूद रहे। पिछले साल पुणे में हुए प्लैंकाथोन में 2353 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसका रिकॉर्ड अब टूट गया।

Delighted to be a part of the Bajaj Allianz Life #Plankathon where we've just help set a new GUINESS WORLD RECORDS achievement for most people holding the abdominal plank position along with more than 2471 participants of the #Plankathon #PlankForIndia pic.twitter.com/0FomogjCwH