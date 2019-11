Dainik Bhaskar Nov 01, 2019, 04:11 PM IST

वाशिंगटन. अंतरिक्ष यात्रियों ने दुनिया से परे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वर्ल्ड सीरीज के उपलक्ष्य में फ्रेंडली बेसबॉल मैच खेला है। इसकी फुटेज अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। उन्होंने लिखा, यह बॉल गेम दुनिया से परे है। इसके वीडियो खुद मीर, क्रिस्टीना कोच और एंड्रयू मॉर्गन मैच खेलते दिख रहे हैं।

वीडियो में मीर कोच की ओर बॉल फेंकतीं दिख रही हैं। इन दोनों के बीच खड़े मॉर्गन फ्लेशलाइट का इस्तेमाल बैट के तौर करके शॉट लगाते दिख रहे हैं। बॉल फ्लेशलाइट की बॉडी से टकराने के बाद वापस मीर के हाथों में चली जाती है। इससे मॉर्गन आउट हो जाते हैं।

This 17,500 mph fastball found its way to the @Space_Station cupola. We hope all are enjoying watching the #WorldSeries action back on Earth! pic.twitter.com/5EUq4OLKb6