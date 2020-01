Dainik Bhaskar Jan 08, 2020, 03:26 PM IST

वॉशिंगटन. अंतरिक्ष में एलियन का निशान खोज रहे नासा के विशेष विमान की दूरबीन ने नया ग्रह खोजा है। यह हमारी पृथ्वी से 100 प्रकाशवर्ष दूर है। इनका नाम टीओआई700डी रखा गया है। नया ग्रह पृथ्वी के मुकाबले 20% बड़ा है। वैज्ञानिकों ने इसे रहने योग्य बताया है। दावा है, इस पर पानी तरल अवस्था में हैं। ग्रह का अपना सूर्य है, जिसके चारों ओर यह चक्कर लगा रहा है।



ग्रह की कक्षा बहुत छोटी है। यह अपने सूर्य की परिक्रमा मात्र 37 दिनों में कर लेता है, इसलिए यहां एक साल मात्र 37 दिनों को होता है। जबकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी कर पाती है। ग्रह टीओआई700डी को पृथ्वी के मुकाबले केवल 86 प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि इसका सूर्य हमारे सौर मंडल में मौजूद सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 40 प्रतिशत है और इसके प्रकाश की गर्मी भी आधी है।

अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की सालाना बैठक में घोषणा हुई

टीईएसएस स्पेसक्राफ्ट ने इसकी जानकारी हवाई के होनोलुलु में हुई अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की सालाना बैठक में दी। नासा के एस्ट्रोफिजिक्स डिविजन के निदेश पॉल हर्ट्ज की घोषणा के मुताबिक, स्पेसक्राफ्ट की दूरबीन को रहने योग जोन में सौरमंडल में तीन ग्रह दिखे। ये ग्रह टीओआई700बी, टीओआई700सी और टीओआई700डी हैं। हैबिटेबल जोन का तापमान ग्रह की सतह पर पानी की तरलावस्था में होने का संकेत देता है। स्पेसक्राफ्ट टीईएसएस का डिजाइन ही नए ग्रह और वहां के निवासियों की खोज के लिए किया गया है।

📣Discovery Alert!📣



Meet three new exoplanets discovered by @NASA_TESS. One of the planets, TOI 700 d, is an Earth-sized🌍 world in its star's habitable zone (where liquid water💧 *could* exist on the surface).



👋TOI 700 b, c & d! We see you.https://t.co/92PlSDNnVQ pic.twitter.com/DCI5ySj7OY