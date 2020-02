Dainik Bhaskar Feb 14, 2020, 10:42 AM IST

वेलिंगटन. न्यूजीलैंड ने देश की पहली एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) बेस्ड पुलिसकर्मी ‘एला’पेश की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे वेलिंगटन स्थित पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, इंसानों की तरह दिखने वाली एला को 26 अलग-अलग लोगों की खूबियां मिलाकर तैयार किया गया है।

New Zealand Police unveil first artificial intelligence officer, Ella.



Ella stands for Electronic Lifelike Assistant, is part of two new digital kiosks police have designed to help reduce queues in stations and to provide a modern way to connect with the public. pic.twitter.com/d3kXXFWMTs